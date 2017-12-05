Во время акции в поддержку лидера «Руха новых сил» Михаила Саакашвили пострадали 4 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения Киева Наталья Вишневская.

«Было 4 обращения к бригадам медиков, которые дежурят в центре города. Помощь была оказана на месте. Госпитализированных нет», - сказала она, сообщает «Украинская правда».

Вишневская добавила, что среди пострадавших нет правоохранителей.

На просьбу уточнить, с какими жалобами обращались участники акции к медикам, представитель Департамента здравоохранения сказала:

«Ушиб коленного сустава, ушиб кисти, гипертонический криз, обострение гастродуоденита – ушибы и обострения хронических заболеваний».

По словам Вишневской, на улице Костельной дежурили 4 бригады «скорой помощи», сейчас у Верховной Рады стоит пять бригад медиков.

В полиции Киева отметили, что у них, по состоянию на 15:30, нет информации о пострадавших правоохранителях.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня утром правоохранители провели обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.