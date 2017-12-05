В течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил подозрение.



Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая на заседании Верховной Рады 5 декабря.



«Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом в суде», - заявил глава ГПУ, сообщает «Украинская правда».

«Считаю, что приход к следователю СБУ завтра с 9:00 на улицу Воровского лично Саакашвили избавит страну от лишних потрясений», – подчеркнул генпрокурор.

Луценко призвал Саакашвили «совершить мужской поступок, прекратить распространять ложь и явиться для получения законно обоснованного подозрения».



Также генпрокурор призвал митингующих под Радой в 24 часа проанализировать обнародованные в деле Саакашвили записи и свернуть палаточный городок.



«Также прошу всех, кто находится в палатках Саакашвили, принять решение: быть в оппозиции – пожалуйста, протестовать против действующей власти – ваше право. Но надо прекратить выполнять планы Москвы. Снять палатки, предъявить следователям краденые купюры из денег Курченко и помочь выжечь эту заразу в украинском политикуме», – заявил Луценко.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня утром правоохранители провели обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.