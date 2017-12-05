также в разделеОбщество
Экс-военный прокурор пострадал при задержании Саакашвили 16
«Укрзализныця» запустит онлайн-продажу билетов на все международные поезда 13
УПЦ подробно объяснила свой статус «с центром управления в Киеве» 12
СМИ: В Одессе антисемиты призывают устраивать еврейские погромы 65
Контактная группа не определила дату обмена пленными 11
ГПУ сообщила о подозрении еще двум сотрудникам НАБУ 22
Разведение сил в Станице Луганской запланировали на 10 декабря 24
Климкин: Для венгерского меньшинства сделано недостаточно 35
Спецслужбу транспорта переподчинили Минобороны 30
Прокуратура будет просить для Саакашвили домашний арест с браслетом 30
Луценко заявил, что войны у ГПУ с НАБУ нет, агентов никто не рассекречивал 25
Саакашвили со сторонниками пошел к Раде 68
МУС зафиксировал 1,2 тысячи возможных преступлений на Донбассе 24
Украинский паспорт Саакашвили нашли в квартире его соратника 93
Рада продлила соглашение с Нидерландами о расследовании крушения МН17 20
Блогер: Программа Оксаны Марченко учит человечности и любви к ближнему 60
Академия аграрных наук опровергла данные о подписании договора с китайским агрохолдингом 15
Луценко не поехал в США на Глобальный Форум по возврату активов 43

Могила участника Гражданской войны Николая  Руднева, расположенная на площади его же имени в Харькове, оказалась фейком.  

Об этом заявил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Могила Руднева оказалась очередным коммунистическим фейком. Во время шурфования места, где якобы покоился Руднев, кроме мусора под могильной плитой ничего не нашли.  Теперь будет составлен соответствующий акт, на основании которого Минкульт должен изменить статус этого «захоронения», - написал он в Facebook.

По словам Сидоренко плита на этом месте не останется.

«Что с ней делать - пока вопрос, который, уверен, будет решен в ближайшее время», - отметил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги