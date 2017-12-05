Могила участника Гражданской войны Николая Руднева, расположенная на площади его же имени в Харькове, оказалась фейком.

Об этом заявил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Могила Руднева оказалась очередным коммунистическим фейком. Во время шурфования места, где якобы покоился Руднев, кроме мусора под могильной плитой ничего не нашли. Теперь будет составлен соответствующий акт, на основании которого Минкульт должен изменить статус этого «захоронения», - написал он в Facebook.

По словам Сидоренко плита на этом месте не останется.

«Что с ней делать - пока вопрос, который, уверен, будет решен в ближайшее время», - отметил он.