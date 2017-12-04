Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.

Так он прокомментировал заявление Сытника о том, что НАБУ сотрудничало с представителями Федерального бюро расследований США о коррупции в Миграционной службе Украины и незаконной добычи янтаря, сообщает ТСН.

«Артем Сытник в вашем эфире сказал, что это была совместная операция НАБУ и ФБР. Если он это заявил, то возникает вообще вопрос - «а кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины». Мне известно, что на территорию Украины были раз приглашены сотрудники ФБР после убийства Павла Шеремета. Совместная операция, как он формулирует, является незаконной без соответствующих процедур. Я понимаю желание Сытника прикрыть свои огромные проблемы, но прикрывать их иностранными партнерами», - сказал Луценко.

При этом генпрокурор заявил, что парламенту следует готовить законодательные изменения в закон о Бюро. «Именно этим должен заняться профильный комитет парламента вместо того, чтобы демагогически кричать на площади. Именно этим Егор Соболев должен бы заняться, если бы он хотел действительно бороться с коррупцией», - констатировал он.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.

Сытник также заявил, что все операции НАБУ под прикрытием сорваны.