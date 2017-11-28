Арестованный экс-вице-президент женералитата Каталонии и экс-министры от партии «Республиканские левые Каталонии» направили в Верховный суд письмо, в котором соглашаются с властью Мадрида над регионом и просят освобождения из-под стражи.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на El Pais.

В письме отстраненный вице-президент женералитата Уриол Жункерас и экс-министры согласились с введением прямого управления Мадрида по статье 155 Конституции.

Политики отметили, что несмотря на признание контроля, они не отказываются от своих политических убеждений, однако будут их защищать «путем диалога и переговоров».

В связи с этим они просят дать им право выйти на свободу до суда.

Сообщается, что Национальный суд определил следующий понедельник днем ​​рассмотрения апелляций против заключения Жункераса и 7 экс-министров, которых обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлений.

Ранее сообщалось, что бывший пресс-секретарь женералитата (правительства) Каталонии Жорди Турулл и бывший министр территории Хасеп Рулл обратились в Национальный суд с просьбой освободить их, утверждая, в частности, то, что они не продемонстрировали никакого сопротивления активации 155 статьи Конституции Испании, которая вводит прямое управление над автономией.

Как известно, отстраненный глава правительства Каталонии и четверо его соратников находятся в Брюсселе. Испания выдала европейский ордер на их арест.

Судья Национальной судебной палаты Испании приказал арестовать восемь членов отстраненного женералитата Каталонии без права залога.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

9 ноября Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии.

Верховный суд Испании принял решение о предварительном заключении бывшего председателя каталонского парламента Карме Форкадель с возможностью временного освобождения под залог.