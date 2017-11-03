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Национальная судебная коллегия Испании приняла решение об аресте восьмерых членов правительства Каталонии, которое было отстранено от власти после провозглашения независимости.

Как сообщает ВВС, в их числе – бывший вице-президент региона Уриол Жункерас.

На заседание суда в Мадриде пришло девять членов каталонского правительства, из них восемь были помещены под арест без права на выход под залог.

Прокуратура Испании добивается ареста еще пятерых членов каталонского кабинета, не явившихся в четверг на суд в Мадриде, во главе с его лидером Карлосом Пучдемоном.

Арестованных министров обвиняют в мятеже, подрывной деятельности и растрате государственных средств. В случае признания их виновными в попытке мятежа им грозит до 30 лет лишения свободы.

Еще одного бывшего члена правительства Санти Вилу, который руководит департаментом по делам предпринимательства и науки, прокуратура попросила оставить на свободе под залог в 50 тыс. евро. Вила подал в отставку еще до провозглашения независимости Каталонии.

Бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон и еще четыре члена правительства на заседание суда не явились. В настоящий момент они находятся в Бельгии. Прокуратура Испании запросила европейский ордер на их арест.

Сам Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей. Свой отъезд из Испании он объяснил соображениями «безопасности и свободы» и выразил готовность вернуться, если Мадрид предоставит ему некие «гарантии».

Национальное радио Испании опубликовало в «Твиттере» фотографию Пучдемона в одном из кафе в Брюсселе, сопроводив ее информацией о том, что его видели там в то время, когда другие представители каталонского правительства явились в суд.

Адвокат Пучдемона объяснил отсутствие своего подзащитного «нехорошей» атмосферой в стране.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.
ForUm

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