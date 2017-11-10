Верховный суд Испании вечером в четверг, 9 ноября, принял решение о предварительном заключении бывшего председателя каталонского парламента Карме Форкадель с возможностью временного освобождения под залог, сообщает DW.

Как позднее сообщили со ссылкой на источники в суде испанское телевидение и новостное агентство Europa Press, чтобы 61-летняя политик вышла на свободу, за нее должны быть внесены 150 тысяч евро.

Форкадель и еще пять бывших депутатов регионального парламента Каталонии в течение дня выступали на слушаниях в суде. Прокуратура потребовала заключить ее и еще трех подсудимых под стражу без возможности освобождения под залог.

Всех политиков обвиняют в связи с объявлением каталонским парламентом независимости региона в мятеже, бунте и растрате общественных средств.

Как известно, отстраненный глава правительства Каталонии и четверо его соратников находятся в Брюсселе. Испания выдала европейский ордер на их арест.

Судья Национальной судебной палаты Испании приказал арестовать восемь членов отстраненного женералитата Каталонии без права залога.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

9 ноября Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии.