Прокуратура Испании на заседании в Верховном суде попросила суд выдать Европейский ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание El Pais.

Пучдемон проигнорировал судебное заседание в Испании, где рассматривалось дело о мятеже и растрате бюджетных средств. Его защита сообщила, что он не появился в суде из-за «неблагоприятной атмосферы» вокруг каталонского вопроса.

В запросе, представленном судье Высокого суда, отвечающему за данный этап дела, также указаны имена отстраненных каталонских министров Антонио Комина, Мериткселл Серрета, Луиса Пуига и Клары Понсати.

«Обвиняемый Карлес Пучдемон Касамажо публично заявил о своем намерении не выступать в суде и попросил, как Антонио Комин и Мериткселл Серрет, обратиться в суд по видеосвязи, не предлагая никакой информации об их местонахождении. В свете вышесказанного призываем суд выдать национальный и международный ордеры на обыск и арест», - говорится в запросе.

Напомним, Пучдемон сейчас находится в столице Бельгии Брюсселе. Он заявил, что не будет просить политического убежища в этой стране, однако в Испанию не вернется.

По его словам, то, насколько долго он будет оставаться в Брюсселе, зависит от гарантий честного судебного процесса. Только они будут обеспечены, «мы немедленно вернемся».

Ранее Пучдемон согласился на созванные Мадридом выборы в регионе.

Досрочные выборы в Каталонии Мадрид назначил на 21 декабря этого года, распустив каталонский парламент. На этот шаг испанский правительство пошло после того, как парламент Каталонии провозгласил независимость республики.