Прокуратура Испании на заседании в Верховном суде попросила суд выдать Европейский ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание El Pais.
Пучдемон проигнорировал судебное заседание в Испании, где рассматривалось дело о мятеже и растрате бюджетных средств. Его защита сообщила, что он не появился в суде из-за «неблагоприятной атмосферы» вокруг каталонского вопроса.
В запросе, представленном судье Высокого суда, отвечающему за данный этап дела, также указаны имена отстраненных каталонских министров Антонио Комина, Мериткселл Серрета, Луиса Пуига и Клары Понсати.
«Обвиняемый Карлес Пучдемон Касамажо публично заявил о своем намерении не выступать в суде и попросил, как Антонио Комин и Мериткселл Серрет, обратиться в суд по видеосвязи, не предлагая никакой информации об их местонахождении. В свете вышесказанного призываем суд выдать национальный и международный ордеры на обыск и арест», - говорится в запросе.
Напомним, Пучдемон сейчас находится в столице Бельгии Брюсселе. Он заявил, что не будет просить политического убежища в этой стране, однако в Испанию не вернется.
По его словам, то, насколько долго он будет оставаться в Брюсселе, зависит от гарантий честного судебного процесса. Только они будут обеспечены, «мы немедленно вернемся».
Ранее Пучдемон согласился на созванные Мадридом выборы в регионе.
Досрочные выборы в Каталонии Мадрид назначил на 21 декабря этого года, распустив каталонский парламент. На этот шаг испанский правительство пошло после того, как парламент Каталонии провозгласил независимость республики.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время