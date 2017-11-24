Политтехнолог Пол Манафорт, возглавлявший президентскую кампанию Дональда Трампа на выборах в прошлом году, был в Москве не менее 18 раз.

Об этом пишет американское издание The Hill со ссылкой на вашингтонское бюро McClatchy.

«Бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт совершил не менее 18 поездок в Москву во время своей политической деятельности в Украине», - цитирует издание «Украинская правда».

«Записи перелетов, которые предоставила в распоряжение СМИ украинская власть, свидетельствует о том, что связь Манафорта с российским правительством является «гораздо большим, чем считалось ранее», - отмечает The Hill.

Также сообщается о 19 перелетах Манафорта в Киев после того, как в 2014 году экс-президент Виктор Янукович покинул свой пост.

Напомним, Генеральная прокуратура расследует два дела, в которых фигурирует Пол Манафорт. Первое касается растраты средств Министерства юстиции, а второе – в части материалов из «черной бухгалтерии».

В США Манафорту и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.

Издание New York Times сообщило, что Манафорт сдалсяфедеральным властям.

ФБР изучает денежные переводы от оффшорных компаний Манафорта на американские счета, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен беглого президента Виктора Януковича.

30 октября Федеральный суд Вашингтона принял решение избрать для Манафорта и его бизнес-партнер Рика Гейтса меру пресечения в виде домашнего ареста.

Манафорту грозит тюремный срок до 80 лет, однако он заявил, что не считает себя виновным.

По данным НАБУ, имя Пола Манафорта упоминается в документах «черной бухгалтерии» Партии регионов 22 раза и общая сумма выплат на его имя составляет более 12 млн долл.

Сам Манафорт отрицает получение денег.

По его словам, «все политические выплаты, которые направлялись ему, предназначались для команды (как местной, так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования».

САП не нашла доказательств причастности Манафорта к «черной бухгалтерии» ПР.

Манафорт подал в Минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов.