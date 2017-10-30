Бывшему главе предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту грозит тюремный срок до 80 лет, однако он заявил, что не считает себя виновным.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Отмечается, что Манафорт может не только угодить в тюрьму, но и заплатить крупный штраф. Его коллеге Роберту Гейтсу грозит до 70 лет тюрьмы.

Слушания суда по делу Манафорту начались в Вашингтоне в понедельник, 30 октября.

«В Окружном суде в Вашингтоне в это время проходят слушания. Пол Манафорт и его адвокаты сейчас в эти минуты находятся в этом суде. Как выглядят эти слушания - это встреча судьи с адвокатами Манафорта. Возможно, они ведут в частности некоторые переговоры. Есть сомнения, что Манафорт выйдет на публику, потому что, если даже состоялись какие-то договоренности с судьей, то они будут держаться долгий период в тайна», - рассказала главный редактор украинской службы Голоса Америки Мирослава Гонгадзе.

В суде Манафорт заявил, что считает себя невиновным по всем пунктам обвинения.

Напомним, экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.

Издание New York Times сообщило, что Манафорт сдался федеральным властям.

ФБР изучает денежные переводы от оффшорных компаний Манафорта на американские счета, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен беглого президента Виктора Януковича.