ФБР изучает денежные переводы от оффшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на американские счета, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен беглого президента Виктора Януковича.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Buzzfeed.

ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около $3 млн, которые связанные с Манафортом оффшорные компании осуществляли в 2012-2013 годах.

Деньги проходили через оффшорные счета и попадали в США.

«На эти транзакции обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные схемы», - отмечают в издании.

Денежные переводы были впервые отмечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых подозрительных схемах.

Такие «сообщения о подозрительных действиях» не свидетельствуют о проступке. Федеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения подавали отчеты о кассовых операциях, которые превышают 10 тыс. долларов США за один день, даже если эти транзакции являются законными. Банки также обязаны подавать отчеты, когда они подозревают отмывание денег или другие финансовые преступления.

Сотрудники банка отметили необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что компании отправляли деньги в американских долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины, печально известны как оффшорные зоны для отмывания денег.

Следователи обнаружили доказательства того, что происхождение денег скрывалось за многими «слоями» компаний. Большая часть этих сумм в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.

Два сотрудника правоохранительных органов, которые работали над этим делом, сообщили, что еще в 2004 году они обнаружили «красные флажки» в его банковских документах, и что сомнительные сделки насчитывали много миллионов долларов.

Напомним, по данным НАБУ, имя Пола Манафорта упоминается в документах «черной бухгалтерии» Партии регионов 22 раза и общая сумма выплат на его имя составляет более 12 млн долл.

Сам Манафорт отрицает получение денег.

По его словам, «все политические выплаты, которые направлялись ему, предназначались для команды (как местной, так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования».

САП не нашла доказательств причастности Манафорта к «черной бухгалтерии» ПР.

Манафорт подал в Минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов.