Федеральный суд Вашингтона принял решение избрать для экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнер Рика Гейтса меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд принял такое решение исходя из опасений, чтобы Манафорт и Гейтс могут покинуть страну после того, как и они отказались признавать свою вину, сообщает УНИАН

Со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.

ФБР изучает денежные переводы от оффшорных компаний Манафорта на американские счета, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен беглого президента Виктора Януковича.

Манафорту грозит тюремный срок до 80 лет, однако он заявил, что не считает себя виновным.