также в разделеМир
Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы 41
Трамп отреагировал на обвинения Манафорту 52
Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня 30
Манафорту предъявили обвинение по 12 пунктам 77
Мадрид предъявил обвинение Пучдемону 42
СМИ: Манафорт сдался ФБР 143
Ураган «Герварт» в Европе унес жизни 6 человек 63
Бельгия может предоставить убежище Пучдемону. В Испании возмущены 98
Ходорковский не видит смысла финансировать кампанию Собчак 60
Испания назначила нового главу Каталонии 90
Правительство Испании распустило парламент Каталонии 50
Сенат Испании приостановил автономию Каталонии 52
Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании 148
Опрос: Собчак поддержали бы на выборах менее 1% россиян 34
В убийстве Кеннеди обнаружили «российский след» 97
Казахстан начал переход на латиницу 108
Трамп рассекретил большую часть документов по убийству Кеннеди 75
США намерены ввести санкции против российских спецслужб и военных заводов 136

Федеральный суд Вашингтона принял решение избрать для экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнер Рика Гейтса меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд принял такое решение исходя из опасений, чтобы Манафорт и Гейтс могут покинуть страну после того, как и они отказались признавать свою вину, сообщает УНИАН

Со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам. 

ФБР изучает денежные переводы от оффшорных компаний Манафорта на американские счета, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен беглого президента Виктора Януковича.

Манафорту грозит тюремный срок до 80 лет, однако он заявил, что не считает себя виновным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги