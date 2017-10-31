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Расследование США по отмыванию средств экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, заработанных в Украине при правлении Виктора Януковича, вписывается в рамки двух расследований Генеральной прокуратуры.

Об этом в комментарии Горомадському радіо сказал руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Оно укладывается в рамки тех расследований, которые мы осуществляем. Первое касается растраты средств Министерства юстиции, которые выделялись на американскую юридическую фирму для подготовки отчета по делу «Тимошенко против Украины» относительно его незаконного ареста. Второе - в части материалов по черной бухгалтерии. Эти дела мы дальше расследуем», - отметил Горбатюк.

По его словам, Генпрокуратура Украины около двух лет назад направляла запрос в Министерство юстиции США, чтобы там допросили Манофорта относительно средств и их использования, но украинское ведомство так и не получило ответа.

Как ранее сообщал ForUm, Манафорту и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам. 

Издание New York Times сообщило, что Манафорт сдался федеральным властям.

ФБР изучает денежные переводы от оффшорных компаний Манафорта на американские счета, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен беглого президента Виктора Януковича.

30 октября Федеральный суд Вашингтона принял решение избрать для Манафорта и его бизнес-партнер Рика Гейтса меру пресечения в виде домашнего ареста.

Манафорту грозит тюремный срок до 80 лет, однако он заявил, что не считает себя виновным.
ForUm

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