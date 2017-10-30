Экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства юстиции США.

В США обнародовали обвинения, которые выдвинули против бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа – Пола Манафорта. Документ опубликован американским Министерством юстиции.

В документе указывается обвинения по 12 пунктам, среди которых заговор против США, заговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без необходимой регистрации и непредоставление отчетов о счетах в зарубежных банках. Значительная часть обвинения связана с деятельностью Манафорта в Украине, сообщает УНИАН.

В тексте указывается, что он скрыл от американских властей свою работу на украинскую Партию регионов и полученную за нее оплату.

В тексте говорится, что Манафорт и его бизнес-партнер Год Гейтс получили «десятки миллионов долларов» от работы в Украине. Налоги с указанных сумм не были уплачены. Также отмечается, что они с 2006 по крайней мере 2016 год отмывали деньги через «десятки американские и иностранные юридические лица».

В обвинительном заключении говорится, что Манафорт участвовал в лоббистской деятельности в США в интересах властей Украины при Януковиче.

Ранее издание New York Times сообщило, что Манафорт сдался федеральным властям.

Напомним, ФБР изучает денежные переводы от оффшорных компаний Манафорта на американские счета, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен беглого президента Виктора Януковича.

По данным НАБУ, имя Пола Манафорта упоминается в документах «черной бухгалтерии» Партии регионов 22 раза и общая сумма выплат на его имя составляет более 12 млн долл.

Сам Манафорт отрицает получение денег.

По его словам, «все политические выплаты, которые направлялись ему, предназначались для команды (как местной, так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования».

САП не нашла доказательств причастности Манафорта к «черной бухгалтерии» ПР.

Манафорт подал в Минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов.