Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году и бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт, который является одним из главных фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы, сдался федеральным властям. Об этом со ссылкой на близкий к ситуации источник пишет New York Times.

«Манафорт вошел в вашингтонский офис ФБР около 08:15 (по Вашингтону. - Ред.) со своим адвокатом», - говорится в сообщении.

Также был обвинен его бывший бизнес-партнер и протеже Рика Гейтс: ему предписано сегодня же сдаться властям. Его имя фигурировало в документах, связанных с компаниями, которые фирма Манаформа зарегистрировала на Кипре «для получения транзакций от политиков и бизнесменов в Восточной Европе». О том, пришел ли он в офис ФБР, не сообщается.

Как уточняет издание, какие конкретно обвинения были предъявлены Манафорту, «не совсем ясны», однако, считают журналисты, арест экс-главы штаба Трампа-кандидата «представляет собой серьезный шаг в расследовании спецпрокурора, которое омрачило первый год президентства», сообщает LIGA.net.

Манафорт находился под следствием за возможные нарушения федерального налогового законодательства, отмывание денег и сокрытие иностранного лоббирования.

Оба фигуранта дела по состоянию на 14:00 по киевскому времени были недоступны для комментариев о ситуации, пишет NYT.

Напомним, ФБР изучает денежные переводы от оффшорных компаний Манафорта на американские счета, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен беглого президента Виктора Януковича.

По данным НАБУ, имя Пола Манафорта упоминается в документах «черной бухгалтерии» Партии регионов 22 раза и общая сумма выплат на его имя составляет более 12 млн долл.

Сам Манафорт отрицает получение денег.

По его словам, «все политические выплаты, которые направлялись ему, предназначались для команды (как местной, так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования».

САП не нашла доказательств причастности Манафорта к «черной бухгалтерии» ПР.

Манафорт подал в Минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов.