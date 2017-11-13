Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит ряд расследований, в которых фигурирует глава Национального агентство по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак. Об этом на брифинге заявил глава НАБУ Артем Сытник.

«Сам запрос на эти документы был сделан председателем НАПК в состоянии реального конфликта интересов. Проводилось расследование и сейчас проводится ряд расследований, в том числе и тех, в которых фигурирует госпожа Корчак. По моему мнение, это не личные действия Корчак. Нужно быть наивным, чтобы не понимать, что те дела, которые мы расследуем - власть так просто не оставит и не простит», - заявил он, сообщает РБК-Украина.

Напомним, НАПК вызвало директора НАБУ Артема Сытника для дачи пояснений в связи с отказом НАБУ предоставить агентству запрашиваемые документы в деле о возможном конфликте интересов Сытника.

В частности проверяется информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде. Таким образом Сытник мог допустить реальный конфликт интересов и нарушить требования ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях.

В то же время, по данным СМИ, Сытник на допросе в НАПК не признал своей вины по обвинению в конфликте интересов.

Спустя несколько дней НАБУ вызвало на допрос директора НАПК Наталью Корчак по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей. В мае журналисты программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» сообщали, что обнаружили на паркоместе Корчак в столичной новостройке бизнес-класса новую машину Skoda Octavia A7, которую она якобы не указала в декларации.

10 ноября детективы НАБУ пришли к свекрови главы НАПК Корчак. Женщина пустила одного детектива, который хотел вызвать ее на допрос в качестве свидетеля. Однако, по данным НАБУ, допрос был проведен в квартире свекрови, учитывая ее возраст. Во время допроса она позвонила сыну, который запретил ей подписывать бумаги и сказал закрыть квартиру. В итоге детектив оказался запертым. Позже в квартиру приехали еще несколько детективов НАБУ и Корчак с мужем.

Глава НАПК заявил, что свекровь закрыла сотрудника НАБУ в квартире, приняв его за мошенника.

Полиция начала уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища сотрудником НАБУ.