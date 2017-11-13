Следователи по делу ДТП, в котором 6 сентября погибли 5 политологов, подозревают, что аварию подстроили умышленно.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева, опубликованном в Едином реестре судебных решений, пишет Украинская правда.

Так, в ходе расследования установлено, что 6 сентября водитель грузовика DAF, «имея умысел на противоправное причинение смерти двум или более лицам», умышленно допустил столкновение с автомобилем Opel Omega, в котором ехали политологи.

Следствие также выяснило, что к преступлению, кроме водителя DAF, может быть причастно еще одно лицо, которое владеет мобильным номером сети «Киевстар».

Поэтому правоохранители попросили суд разрешить доступ к информации о звонках, совершенных через эту SIM-карту.

Следственный судья удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Как известно, рано утром 6 сентября в результате ДТП, произошедшем на трассе Киев-Ковель-Ягодин в Рокитновском районе Ривненской области, погибли пятеро политологов – Александр Маслак, Алексей Куренной, Владимир Карагяур, Александр Никоноров и Сергей Попов.

Тогда сообщалось, что их автомобиль Opel Omega выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.