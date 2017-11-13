Из-за повреждения электросетей было прекращено электроснабжение центра Киева.
Об этом сообщают Українські Новини со сслкой на представителя контакт-центра «Киевэнерго».
Из-за повреждения электросетей электричество временно отсутствует на улицах Владимирской, Десятинной, Крещатик, Малой Житомирской, Костельной, Михайловской, Лютеранской, Трехсвятительской, Майдане Незалежности и Михайловской площади.
Персонал «Киевэнерго» работает над устранением повреждения оборудования.
Ориентировочное время возобновления электроснабжения составляет 12 часов.
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