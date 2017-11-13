также в разделеСтолица
Задержанные со взрывчаткой в Киеве заявили, что привезли «передачу» из Мукачево 37
В столице задержали мужчин с 6 килограммами взрывчатки 83
В Киеве начали внеплановую проверку маршруток 33
СМИ: С молотком напали на зампреда зерновой корпорации «Украина» 57
В Киеве на бизнесмена напали с молотком 44
Мужчина, упавший на рельсы в метро, погиб 64
На метро «Дарница» на рельсы упал человек 38
В Киеве горел гипермаркет 138
Киев ужесточил ограничения въезда на Труханов остров 39
В Киеве запретили передвижные цирки шапито 51
Неизвестный сообщил о минировании «красной» ветки метро и платочного городка на Майдане 35
Сообщение о минировании «Крещатика» оказалось ложным 34
На «Дворце спорта» взрывчатки не нашли, но закрыли «Крещатик» 65
В центре Киева напали на ресторан: жгли фаеры и «дымовухи» 105
Станцию «Дворец спорта» закрыли из-за сообщения о минировании 245
В столичной многоэтажке прогремел взрыв, есть жертвы 261
С начала года в Киеве произошло 35 тысяч ДТП 39
В Киеве из авто выбросили гранату 59

Из-за повреждения электросетей было прекращено электроснабжение центра Киева.

Об этом сообщают Українські Новини со сслкой на представителя контакт-центра «Киевэнерго».

Из-за повреждения электросетей электричество временно отсутствует на улицах Владимирской, Десятинной, Крещатик, Малой Житомирской, Костельной, Михайловской, Лютеранской, Трехсвятительской, Майдане Незалежности и Михайловской площади.

Персонал «Киевэнерго» работает над устранением повреждения оборудования.

Ориентировочное время возобновления электроснабжения составляет 12 часов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги