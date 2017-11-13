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Глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник  на допросе в НАПК не признал своей вины по обвинению в конфликте интересов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в НАПК.

По его словам, Сытник явился в НАПК для дачи показаний, однако надолго не задержался, подписав составленный админпротокол.

«Сытник был, быстро подписал админпротокол и ушел», - рассказал источник.

Кроме того, глава НАБУ не признал своей вины и планирует доказать это в суде.

Напомним, НАПК вызвало директора НАБУ Артема Сытника для дачи пояснений в связи с отказом НАБУ предоставить агентству запрашиваемые документы в деле о возможном конфликте интересов Сытника.

В частности проверяется информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде. Таким образом Сытник мог допустить реальный конфликт интересов и нарушить требования ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях.

Спустя несколько дней НАБУ вызвало на допрос директора НАПК Наталью Корчак по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей. В мае журналисты программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» сообщали, что обнаружили на паркоместе Корчак в столичной новостройке бизнес-класса новую машину Skoda Octavia A7, которую она якобы не указала в декларации.
ForUm

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