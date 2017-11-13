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В Сербии с конца 2014 года правоохранители возбудили 45 уголовных дел в отношении наемников, принимающих участие в боевых действиях за рубежом, в том числе и на Донбассе. Об этом сообщила представительница прокуратуры Белграда Татьяна Секулич, пишет Politika

По ее словам, производства были открыты в отношении лиц, которые попадают под действие ст. 386а Уголовного кодекса Сербии. В 2016 года правоохранители выдвинули обвинения 24 лицам, передает 112 Украина.

В прошлом году были вынесены приговоры 28 наемникам, принимавшим участие в военных конфликтах за рубежом. Издание отмечает, что в 2014 году Сербия ужесточила наказание для людей, принимающих участие в военных конфликтах за рубежом.

Так, Сербия приняла решение бороться с теми, кто ездит на Донбасс воевать на стороне российских наемников, а также на стороне «Исламского государства» в Сирии. 

Напомним, МИД Сербии обвинил украинского посла в стране Александра Александровича в нарушении Венской конвенции и пригрозил применить меры в связи с его скандальным интервью об использовании Россией Сербии для дестабилизации ситуации в Европе.

Лидер пророссийской оппозиционной Сербской радикальной партии Воислав Шешель призвал правительство объявить персоной нон грата Александровича.

 Александрович в интервью Balkan Insight заявил, что Сербия недостаточно реагирует на факты участия своих граждан в военных действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР» и «ЛНР».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел консультации с послом Украины.

После этого Сербия срочно вызвала своего посла из Киева. 

По данным СБУ, в рядах незаконных вооруженных формирований «ЛНР» с начала АТО воевали более трех сотен граждан Сербии.

 
ForUm

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