Украина информировала Белград об участии сербских граждан в конфликте на Донбассе на стороне боевиков, но реакции сербской стороны на это не получила. Об этом заявил посол Украины в Сербии Александр Александрович, сообщает Радио Свобода.

«Мы посылали информацию правительству Сербии, но, к сожалению, не получили ответа», - сказал посол.

Президент Сербии Вучич заявил, что не понимает замечаний украинского посла.

Вучич заявил, что Украина является дружественной для Сербии страной, и добавил, что сербские суды приняли вердикты в отношении лиц, воевавших за рубежом. «Не знаю, что еще мы должны сделать. Никто не имеет разрешения государственных органов Сербии участвовать в военных действиях за рубежом, на Донбассе, в Крыму или в любой части конфликта между Россией и Украиной», - сказал Вучич.

Как сообщал ForUm, 11 октября Служба безопасности Украинв заявила, что только на территории, подконтрольной «ЛНР», с начала конфликта в Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.

Также были опубликованы данные наемников-граждан Сербии, участвовавших в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе ЧВК «Вагнера».