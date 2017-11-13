В Херсонской области ввели в эксплуатацию 12 ветрогенераторов ветряной электростанции «Новотроицкая», сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
«Альтернативная энергетика развивается: в Херсонской области введено в эксплуатацию 12 ветрогенераторов ветряной электростанции «Новотроицкая», - написал он в Facebook.
Премьер отметил, что после завершения строительства электростанция войдет в тройку крупнейших в Украине.
Ветрогенераторы мощностью 43,2 МВт установлены на территории Сивашивского сельского совета и Новотроицкого района.
Строить ветроэлектростанцию мощностью 69,3 МВт начали в конце прошлого года.
«Новотроицкий» состоит из ветроэнергетических установок одного из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов - датской компании «Vetas». При реализации проекта используются мировые новейшие разработки в области генерации «зеленой» электроэнергии.
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