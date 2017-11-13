Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер заявили, что Трамп неправильно ведет себя в ситуации с московскими связями.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

«Я думаю, что Трамп по какой-то причине либо запуган Путиным, опасаясь, что он может сделать, или что может получиться в результате этих расследований... Либо это наивность, невежество или страх, в смысле то, что Трамп делает по отношению к россиянам», - заявил Бреннан в эфире CNN.

Клэппер добавил, что иностранные лидеры, которые выкатывают красную дорожку для Трампа, могут им манипулировать.

«Я действительно думаю, что и китайцы, и россияне думают, что могут играть им», - сказал Клэппер.

Таким образом бывшие разведчики прокомментировали заявление Трампа о том, что Путин убеждал его в невмешательстве РФ в американские выборы.

«Каждый раз, когда он видит меня, он говорит: «Я этого не делал». И я верю, я действительно верю, что когда он говорит мне такое, то именно так и есть», - сказал Трамп, отметив, что Путин очень оскорблен обвинениями.

При этом министр финансов США Стив Мнучин сказал на том же шоу, что критика того, как Трамп строит отношения с Россией и Китаем «нелепа».

«Президентом Трампом никто не играет», - заявил Мнучин.

Бреннан отказался ответить на вопрос, имеет ли он какие-либо данные, подтверждающие предположения, что у России есть компромат о Трампе.

Ранее сенатор США Джон Маккейн заявил, что доверие Трампа словам Путина о невмешательстве РФ в американские выборы угрожает нацбезопасности страны.

В то же время ЦРУ подтвердило позицию о вмешательстве России в выборы в США.