также в разделеПолитика
США в ОБСЕ: «Гумконвои» РФ доказывают ее участие в конфликте 68
В Сербии возмутились высказываниями украинского посла 142
Выборы КСУ снова не состоялись 35
Польский сенатор заявил, что в вопросах истории Украина ведет себя как варвар 143
Порошенко встретился в ОАЭ с Лукашенко 80
Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме 83
ГМС повторно отказала Саакашвили в убежище 78
Украина и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима 69
Порошенко призвал арабские страны активнее защищать крымских татар 57
Аваков об отношениях с Порошенко: Это не кино и не игра 169
Украина внесла в ООН обновленную резолюцию по Крыму 73
В «Народном фронте» задержание сына Авакова назвали политическим шоу 88
Порошенко прибыл с визитом в Саудовскую Аравию 85
Саакашвили ответил на слова Авакова о «хламе» под Радой 255
Лавров назвал миротворцев для Донбасса «оккупационными силами» 451
Парубий подписал закон о судебной реформе 70
Лавров обещает защищать «соотечественников» в Украине и Балтии 106
Волкер: РФ должна вывести войска с Донбасса перед размещением миротворцев 119

Лидер пророссийской оппозиционной Сербской радикальной партии Воислав Шешель призвал правительство объявить персоной нон грата посла Украины в Белграде Александра Александровича. Об этом 2 ноября политик заявил на заседании парламента, сообщило местное издание Danas.

Шешель обвинил дипломата в «оскорблении сербского народа».

«Следует просто быстро выгнать его с территории Сербии», – заявил он, передает 112 Украина.

Шешель более 11 лет находился в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого в разжигании межнациональной розни, подстрекательстве к геноциду, совершению убийств, пыток, преследованию и жестокому обращению с боснийцами и хорватами в период распада Югославии.

В 2014 году был условно освобожден из предварительного заключения по состоянию здоровья и вернулся в Белград. 31 марта 2016 года Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии оправдал его. Депутаты Сербской радикальной партии в марте 2017 года посещали аннексированный Крым. Александрович в интервью Balkan Insight заявил, что Сербия недостаточно реагирует на факты участия своих граждан в военных действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР» и «ЛНР». 

Ранее МИД Сербии обвинил украинского посла в стране Александра Александровича в нарушении Венской конвенции и пригрозил применить меры в связи с его скандальным интервью об использовании Россией Сербии для дестабилизации ситуации в Европе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги