Лидер пророссийской оппозиционной Сербской радикальной партии Воислав Шешель призвал правительство объявить персоной нон грата посла Украины в Белграде Александра Александровича. Об этом 2 ноября политик заявил на заседании парламента, сообщило местное издание Danas.

Шешель обвинил дипломата в «оскорблении сербского народа».

«Следует просто быстро выгнать его с территории Сербии», – заявил он, передает 112 Украина.

Шешель более 11 лет находился в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого в разжигании межнациональной розни, подстрекательстве к геноциду, совершению убийств, пыток, преследованию и жестокому обращению с боснийцами и хорватами в период распада Югославии.

В 2014 году был условно освобожден из предварительного заключения по состоянию здоровья и вернулся в Белград. 31 марта 2016 года Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии оправдал его. Депутаты Сербской радикальной партии в марте 2017 года посещали аннексированный Крым. Александрович в интервью Balkan Insight заявил, что Сербия недостаточно реагирует на факты участия своих граждан в военных действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР» и «ЛНР».

Ранее МИД Сербии обвинил украинского посла в стране Александра Александровича в нарушении Венской конвенции и пригрозил применить меры в связи с его скандальным интервью об использовании Россией Сербии для дестабилизации ситуации в Европе.