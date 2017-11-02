В МИД Сербии остро раскритиковали посла Украины Александра Александровича за скандальные заявления о полной подчиненности Белграда Москве и пригрозили последствиями.

Об этом заявил государственный секретарь МИД Сербии Ивица Тончев, сообщает РТС.

По его словам, последние скандальные интервью Александровича демонстрируют то, что деятельность украинского посольства все больше сводится к попыткам ухудшить отношения Сербии и России, передает Европейская правда.

Дипломат заявил, что правительство Сербии обратится в МИД и правительство Украины, чтобы послу указали на недопустимость его поведения, иначе Сербия применит соответствующие шаги.

«Учитывая, что неоднократные замечания, сделанные МИД Сербии с советами послу направить свою энергию на обязанности, указанные в Венской конвенции о дипломатических отношениях, не имели никакого эффекта, я бы хотел обратиться к МИДу и правительству Украины с просьбой указать ему на недопустимость подобного поведения. Иначе мы будем вынуждены применить обычные в таких случаях меры», - сказал он.

Тончев напомнил, что роль послов заключается в улучшении двусторонних отношений, главным образом политических и экономических, а «украинский посол в Сербии, похоже, об этом забыл».

«Он заявил, без каких-либо обоснованных утверждений, о сербском факторе дестабилизации Македонии, создании напряженности в отношениях с Хорватией, участии сербских экстремистов в попытке государственного переворота в Черногории... Конечно, он не упустил возможности повторить уже известное высказывание одного западного дипломата о сидении на двух стульях. К счастью, интервью не было дольше, потому что Сербия, вероятно, была бы обвинена в провокации Второй мировой войны, конечно, в сотрудничестве с Москвой» - добавил он.

Напомним, в последнем интервью балканским СМИ посол Украины Александр Александрович заявил, что Россия использует Сербию для дестабилизации Западных Балкан, эта страна является инструментом уничтожения Европы.