также в разделеПолитика
Рада внесла изменения в госбюджет-2017 9
Порошенко ждет от Рады закона об украинском в сфере услуг 19
БПП не поддержит разрыв дипотношений с РФ 34
США пока не подтвердили озвученную в РФ дату встречи Трампа и Путина 9
Рада приняла закон о жилищно-коммунальных услугах 47
Парламентарии Литвы вступились за Украину перед Венгрией 54
В Конгрессе США согласовали оборонный бюджет с помощью для Украины 68
Порошенко не поддержал идею разрыва дипотношений с РФ 338
Европейский суд снял санкции с Иванющенко 33
Порошенко созывает чрезвычайное заседание комитета президентов Украины и Польши 236
В Кремле отреагировали на возможный разрыв дипотношений Украины и РФ 193
В законопроект по Донбассу могут включить разрыв дипотношений с РФ 90
Порошенко призвал Раду до конца года создать Высший антикоррупционный суд 32
В Конгрессе США представили проект резолюции о признании Голодомора геноцидом 48
Саакашвили получил документ о легальном пребывании в Украине 125
Раде предлагают изменить скандальный закон «Об образовании» 175
Климпуш-Цинцадзе: Ультиматум Венгрии по языковому вопросу неприемлем 84
Аваков написал неграмотный пост благодарности нардепам 204

Первый заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Ивица Дачич вызвал для консультаций посла Сербии в Украине Раде Булатовича.

Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Стороны намерены обсудить текущие вопросы отношений с Украиной.

«Как известно, Сербия неоднократно заявляла, что уважает территориальную целостность Украины, что также подтвердилось во время председательства Сербии в ОБСЕ. Кроме того, Сербия предприняла ряд конкретных шагов в преследовании граждан страны, участвующих в иностранных войнах, включая Украину, демонстрируя приверженность соблюдению своих международно-правовых обязательств», - заявили в МИД.

Министр Дачич напомнил, что хорошо известно, что украинские наемники участвовали в преступлениях, совершенных хорватскими силами против сербского народа в Хорватии, которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала.

«Целью дипломатических миссий в зарубежных странах должно стать улучшение двусторонних отношений между государствами», - подчеркнули в ведомстве.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обсудит с послом Булатовичем дальнейшую деятельность, связанную с отношениями с Украиной, в ближайшие дни.

Напомним, МИД Сербии обвинил украинского посла в стране Александра Александровича в нарушении Венской конвенции и пригрозил применить меры в связи с его скандальным интервью об использовании Россией Сербии для дестабилизации ситуации в Европе.

Лидер пророссийской оппозиционной Сербской радикальной партии Воислав Шешель призвал правительство объявить персоной нон грата Александровича.

 Александрович в интервью Balkan Insight заявил, что Сербия недостаточно реагирует на факты участия своих граждан в военных действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР» и «ЛНР». 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

193
Теги