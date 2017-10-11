В рядах незаконных вооруженных формирований «ЛНР» с начала АТО воевали более трех сотен граждан Сербии. Об этом на брифинге заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Возможно, кто-то уже слышал о так называемом «украинском законе», как его называют в Сербии. Этот закон был принят в 2014 году, и, фактически, по этому закону граждане Сербии, которые принимали участие (в боевых действиях, - ред.) на территории Украины, должны привлекаться к уголовной ответственности, когда до них «дотянутся» руки правосудия Сербии. На сегодня нам известно, что только на территории «ЛНР» с начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии», - сказал он, передает 112 Украина.

Грицак рассказал, что сербской стороне направлялись данные относительно боевиков - граждан этой страны. По его словам, большинство «сербского» подразделения «ЛНР» дислоцировалось в районе оккупированного Алчевска. «Мы имеем фамилии и конкретные адреса», - добавил он.