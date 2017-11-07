Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел консультации с послом Украины в Сербии Александром Александровичем по актуальным вопросам взаимоотношений с Сербией. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

Кроме обсуждения тематики украинско-сербских отношений, ключевое внимание консультаций было сосредоточено на вопросе сербских наемников, воюющих на Донбассе в составе российско-террористических войск, и необходимости соблюдения Сербией своих международно-правовых обязательств в сфере борьбы с терроризмом.

Значительное беспокойство вызывают незаконные контакты представителей Сербии с оккупированным Крымом.

Также выражена надежда, что сербская сторона вполне придерживаться декларируемого ею принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

«Климкин и Александрович согласовали план дальнейших действий на двустороннем и многостороннем уровнях, в т.ч. по взаимодействию с нашими европейскими друзьями и партнерами», - резюмировали в МИД.

Напомним, ранее МИД Сербии обвинил украинского посла в стране Александра Александровича в нарушении Венской конвенции и пригрозил применить меры в связи с его скандальным интервью об использовании Россией Сербии для дестабилизации ситуации в Европе.

Лидер пророссийской оппозиционной Сербской радикальной партии Воислав Шешель призвал правительство объявить персоной нон грата Александровича.

Александрович в интервью Balkan Insight заявил, что Сербия недостаточно реагирует на факты участия своих граждан в военных действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР» и «ЛНР».