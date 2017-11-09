Группа членов Сейма Литвы обратилась к венгерским парламентариям с просьбой не блокировать решения, которые позволили бы Украине сблизиться с Евросоюзом (ЕС).

Об этом сообщает Delfi.

«Мы неприятно удивлены и даже шокированы ультимативными заявлениями правительства с угрозами заблокировать сближение Украины с ЕС или НАТО, если Украина не изменит по пожеланию Венгрии свой новый Закон «Об образовании», в котором оговорена и специфика образования лиц, относящихся к национальным меньшинствам», - говорится в образовании.



Инициированное экс-премьером Литвы консерватором Андрюсом Кубилюсом обращение подписали 37 членов Сейма.

Будапешт заявил, что будет блокировать все решения ЕС, связанные с дальнейшей интеграцией Сообщества и Киева из-за принятых в Украине поправок к закону «Об образовании» в соответствии с которыми с 2020 года преподавание всех предметов в школах страны будет вестись только на украинском языке.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.