Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание в отношении заместителя руководителя Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Администрации Президента Украины Владимира Колесника по результатам полной проверки представленных им деклараций.

Как сообщает пресс-служба НАПК, предписание внесено руководителю аппарата Администрации Президента Украины Алексею Днепрову.

«НАПК провело полную проверку деклараций за 2015 и 2016 годы, поданные Колесником, и выявило нарушения требований пунктов 2, 3, 5, 7 части первой статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции». В частности, установлено, что субъект декларирования не отразил некоторые сведения об автомобилях, зарегистрированных за ним и членом его семьи на праве собственности, и о наличии корпоративных прав, а также отметил недостоверные сведения по отдельным объектам недвижимости и полученным доходам.

Поскольку задекларированные недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму меньшую, чем 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, указанные нарушения не содержат признаков правонарушений, предусмотренных частью четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Согласно предписанию, НАПК требует принять меры по устранению декларантом нарушений требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», провести служебное расследование с целью установления причин и условий, способствовавших нарушению, и рассмотреть вопрос о привлечении декларанта к дисциплинарной ответственности.

Предписание является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.