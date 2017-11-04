Национальная полиция Украина заключила три соглашения с ФОП «Владимир Плыгачов», который является фигурантом дела «рюкзаков Авакова» на поставку форменных фуражек общей стоимостью 2,2 млн грн. По информации «Вестника госзакупок», соглашение было заключено по переговорной процедуре в апреле 2016 года».

Кроме рюкзаков и фуражек МВД Плигачов больше не выигрывал тендеров. Владимир Плыгачов проходит по так называемому делу «рюкзаки Авакова» как предприниматель, который в феврале 2015 года параллельно с ООО «Днипровенд» принял участие также в переговорной процедуре МВД по закупке 1 тыс. рюкзаков для бойцов АТО за 2,1 млн грн, сообщает УНИАН.

Как установили детективы НАБУ, ФОП Плыгачов в закупке выполнил функцию посредника. 23 и 30 марта, а также 6 апреля 2015-го МВД перечислило 2,1 млн гривен на счет Плыгачова. Тот в свою очередь уже 24 марта и 6 апреля оплатил 214 тыс. грн. в счет погашения задолженности за пошив рюкзаков ООО «Нимфея».

«На допросе официальный представитель Плыгачова не смог объяснить, каким именно способом ФОП получил официальное приглашение к участию в переговорной закупки от МВД. По мнению детективов, такая странная ситуация свидетельствует о сговоре между Плыгачовим и чиновниками министерства», - говорится в сообщении.

Напомним, в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

Как известно, НАБУ закупило у Литвина спортивные костюмы на общую сумму 170 449,86 гривен, а также рубашки под бронежилеты на сумму почти 340 тысяч гривен.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил, что НАБУ закупило спортивные костюмы и рубашки у фирмы, которую представлял Литвин.