В воскресенье, 5 ноября, вход на ближайшие к НСК «Олимпийский» станции киевского метрополитена может быть ограничен. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

«Завтра футбол. Традиционно ограничения на вход на ближайшие станции», - отмечается в сообщении.

Так, возможны изменения в работе станций «Олимпийская», «Дворец Спорта» и «Площадь Льва Толстого» в связи с проведением футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Ворскла» (Полтава).