Сотрудники Национального антикоррупционного бюро закупили спортивные костюмы у Владимира Литвина, который проходит по так называемому «делу рюкзаков», фигурантов которого является сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Об этом свидетельствуют данные публичных закупок Prozorro, пишет Украинская правда.

НАБУ закупило у Литвина спортивные костюмы на общую сумму 170 449,86 гривен.

Согласно обнародованной информации, закупка состоялась, когда Литвин уже проходил по «делу рюкзаков».

По тендерной документации, соглашение подписали 10 апреля. Срок действия по этому договору начал действовать с 10 апреля 2017 года и закончится 31 декабря 2017.

Харьковчанин Владимир Литвин в 2014 году был руководителем ІТ-компании «Turboseo». По данным СМИ, именно его номером телефона пользовалась компания «Днипровенд» при закупке рюкзаков в 2014-2015 годах.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

Прокуроры САП по время судебного заседания заявили, что рюкзаки для Национальной гвардии Украины имеют себестоимость 555 грн штука, а были проданы за 2799 грн.