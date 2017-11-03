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Национальное антикоррупционное бюро закупило у фигуранта дела «рюкзаков Авакова» Владимира Литвина рубашки под бронежилеты на сумму почти 340 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные публичных закупок Prozorro, пишет Украинская права.

Всего НАБУ приобрело 220 рубашек на общую сумму 339165,2 гривни.

Согласно обнародованной информации, закупка состоялась, когда Литвин уже проходил по «делу рюкзаков».

Договор на поставку заключили 12 апреля.

Срок действия по этому договору – с 12 апреля по 31 декабря 2017 года.

Как известно, харьковчанин Владимир Литвин, который в 2014 году был руководителем ІТ-компании «Turboseo», был задержан по делу о хищении средств при закупке так называемых «рюкзаков Авакова» для Нацгвардии в 2014-2015 годах.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

НАБУ закупило у Литвина спортивные костюмы на общую сумму 170 449,86 гривен.

 
ForUm

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