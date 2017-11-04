Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что участники акции протеста под Верховной Радой принудительно осматривали личные вещи посетителей парламента. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Несколько представителей неправительственных организаций и просто граждан, которые приходили на встречу ко мне в ВР, пожаловались, что их личные вещи и сумочки принудительно осматривали неизвестные люди в балаклавах в устроенном у ВР самопостроенном вольере. Это недопустимо. И является серьезным нарушением закона, на которое должна реагировать Нацполиция», – отметила она.

Геращенко подчеркнула, что незаконные формирования осматривают в центре украинской столицы личные вещи граждан. «Готовлю официальный запрос в Нацполицию», – сообщила она.

«И опять таки, обращаю внимание тех политсил, которые начали это действо у ВР, а сейчас снимают с себя всю ответственность. Обращаюсь к политикам и лидерам политсил, которые перевозбужденные гоняли или вальяжно прогуливались возле ВР 17 октября, призывали людей собраться, а сейчас убежали, кто домой, кто за границу, просто исчез из медиапространства. Вы должны приложить усилия, чтобы достойно выйти из ситуации, публично, как призывали собираться, призывать прекратить этот беспорядок и издевательство над Мариинским парком, над киевлянам и гостями украинской столицы. Негоже лидерам и тем, кто претендует на новое лидерство, занимать страусиную позицию, отмежеваться от поражения и набрать воды в рот, молчать, когда члены твоей фракции или твои вчерашние соратники по совместной акции терроризируют Киев и киевлян», – подытожила первый вице-спикер.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.

19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест. Однако Саакашвили заявил, что акция продлится до 7 ноября.

С начала митингов пострадали 6 человек, трое задержаны, открыто 3 уголовных производства.