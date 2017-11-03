Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил, что возглавляемое им ведомство закупило спортивные костюмы и рубашки у фирмы, которую представлял харьковский предприниматель Владимир Литвин - фигурант по «делу о рюкзаках».

Об этом Сытник сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Отвечая на вопрос народного депутата Вадима Кривохатько по поводу того, как НАБУ, зная об участии Литвина по «делу о рюкзаках», заключала с ним соглашения о поставках спортивных костюмов и рубашек, директор Бюро отметил, что «действительно физическое лицо, предприниматель Литвин участвовал в закупке тех предметов, о чем вы сказали», сообщает УНИАН.

В то же время Сытник напомнил, что по «делу о рюкзаках» Литвин фигурирует лишь как представитель фирмы и работавший по доверенности. Директор НАБУ утверждает, что Литвиным были предложены товары по цене «даже ниже, чем рыночная, и юридических оснований отказать в этой закупки не было».

При этом он подчеркнул, что «качество товара было проверено». Сытник подчеркнул, что НАБУ готово предоставить все документы по этой закупке и заверяет, что все приобретенные товары были «надлежащего качества».

Как известно, харьковчанин Владимир Литвин, который в 2014 году был руководителем ІТ-компании «Turboseo», был задержан по делу о хищении средств при закупке так называемых «рюкзаков Авакова» для Нацгвардии в 2014-2015 годах.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

НАБУ закупило у Литвина спортивные костюмы на общую сумму 170 449,86 гривен, а также рубашки под бронежилеты на сумму почти 340 тысяч гривен.