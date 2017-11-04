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У Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации пока нет единого видения параметров предполагаемой миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер сказал журналистам в Вашингтоне.

Спецпредставитель США и его российский визави, помощник президента России Владислав Сурков 13 ноября встретятся в Белграде (Сербия). Они намерены изучить возможность размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины с целью активизации минского мирного процесса, который начал пробуксовывать.

По словам Волкера, встреча состоится с целью «обсуждение принципов», чтобы понять, могут ли они найти общий язык относительно того, какими должны быть силы миротворцев на Донбассе. «У нас еще нет договоренности по этому вопросу», - заявил Волкер.

Он отметил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы миротворческая миссия отвечала за большее количество задач, в том числе за мониторинг всей территории, охваченной конфликтом, и проверяла, чтобы тяжелое вооружение было отведено.

По его убеждению, это в свою очередь, должно создать достаточный уровень безопасности для достижения прогресса в минском процессе, который зашел в тупик.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе. 

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. 

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
ForUm

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