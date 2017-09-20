Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе. Об этом он заявил во время выступления на заседании Совбеза по вопросам миротворчества сегодня в Нью-Йорке, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.



«Еще весной 2015 я обратился с официальным запросом к президенту Совета безопасности ООН инициировать соответствующие процедуры для развертывания миротворческой операции ООН в Украине. С тех пор этот вопрос приобрел дополнительной неотложности», – отметил он.

По словам Главы государства, ситуация на Донбассе не улучшается.

«В этой связи хотел бы подтвердить мой запрос к этому Совету развернуть миротворцев на Донбассе - необходимо двигаться вперед по этому пути, чем быстрее, тем лучше. Таким образом, я начинаю обмен мнениями между членами Совета по продвижению по этому вопросу. Украина готова к конструктивному участию», –подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что путь к эффективному миротворчеству - и, возможно, урегулированию - пролегает через безусловный вывод всех иностранных военных, наемников, их вооружения и оборудования из Украины.

«Более того, должен быть обеспечен надежный международный контроль над временно неконтролируемой частью украинско-российской государственной границы. Это именно тот ключ к урегулированию, поскольку не может быть речи об успехе в возвращении мира на Донбасс без предубеждения проникновения российских регулярных войск, вооружений, оборудования и наемников на Донбасс», – заявил Президент.

«Развертывание миротворческой операции ООН скорее восстановить справедливость, чем заморозить конфликт и зацементировать оккупацию. Справедливым было бы восстановить суверенитет Украины над всей ее территорией. Справедливым было бы гарантировать, что никто не сможет забрать у Украины свободу», – отметил он.

По словам Порошенко, в процессе определения параметров миссии должны соблюдаться все принципы миротворчества ООН. «И мы будем настаивать на этом в течение всего переговорного процесса, сколько бы он ни длился», – заявил он.

«Позвольте мне также подтвердить приглашение генеральному секретарю задействовать свои уставные полномочия и направить техническую оценочную миссию в Украину. На основе оценок этой миссии должны быть разработаны и представлены Совету Безопасности ООН для дальнейшего рассмотрения возможные варианты политического и безопасностного присутствия ООН на Донбассе. Ожидаем, что такая миссия проанализирует и оценит всю ситуацию на месте», – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал ForUm, Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».