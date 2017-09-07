Президент Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Об этом он заявил в ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, передают Українські Новини.

«Ни о каком согласовании с российскими боевиками параметров будущей миссии ООН не может идти речи», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что упомянутая миссия должна соответствовать принципам осуществления миротворческих операций ООН, что априори исключает участие в ней представителей страны-агрессора и сторону конфликта.

Он также добавил, что миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

«Мы выступаем за развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе. Ее целью должна быть не консервация российской оккупации и легализация российского военного присутствия, а обеспечение прочного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и полное восстановление территориальной целостности нашего государства», - отметил Президент.

Он также подчеркнул, что работа над упомянутой инициативой никоим образом не является основанием для отмены существующих международных санкций против России.

Санкции, по словам Порошенко, должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины путем выполнения договоренностей, достигнутых в Минске (Беларусь).

Президент допускает, что достичь договоренностей по параметрам миротворческой миссии будет чрезвычайно сложно.

Глава государства выразил надежду, что в ходе заседания Генассамблеи ООН, совместными усилиями, с помощью международных партнеров, прежде всего Германии, Франции и США, будет установлен мир и возвращены все оккупированные территории, восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины.

Также Порошенко считает, что размещение миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования.

«Россия продолжает осуществлять провокации, препятствовать эффективной деятельности наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ, поставлять оружие и наемников. В данной ситуации размещение на всей оккупированной территории Донбасса «голубых касок» ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования и мощным фактором деэскалации», - сказал Президент.

Глава государства отметил, что украинская сторона готова к предметному разговору с членами Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

В то же время министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль доволен тем, что Путин выразил поддержку идеи направить миротворцев ООН на Донбасс.