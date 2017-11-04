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Боевиков в зоне проведения АТО погибает почти втрое больше, чем украинских военных. Об этом в интервью 5 каналу заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Орков погибает в 2,8 раз больше, чем сегодня гибнет наших воинов», - сказал он.

«По «двухсотым», поскольку не всех погибших отправляют на русскую землю, мы ничего не отследим, а вот то, что разными способами и методиками из нескольких источников поступает информация, то погибших на той стороне гораздо больше. Из-за этого наши ребята реально адекватный ответ дают», - отметил председатель Донецкой ОВГА.
ForUm

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