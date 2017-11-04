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Политолог Виталий Бала, пострадавший в результате взрыва возле телеканала Эспрессо 25 октября, рассказал о состоянии своего здоровья.

«Коротко о взрыве. Врачи сказали, что я родился в рубашке. Хотя, если бы в рубашке, то может меня там бы не было. Но Бог меня таки сохранил. А хирурги 17 больницы ту рубашку надели на меня, за что им искренняя благодарность», – написал он на своей странице в Facebook.

Бала также сообщил, что вчера ему сделали вторую операцию, она прошла хорошо. «Теперь начинаем этап выздоровления, а затем и реабилитации», – подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, два человека погибли – охранник депутата Руслан Кушнир и бывший полицейский Михаил Мормиль, который проходил мимо.

Позже Бала запретил сообщать СМИ о состоянии его здоровья.
ForUm

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