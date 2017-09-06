Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов Совета», - сказал дипломат.

По его словам, в ближайшее время текст будет изучен экспертами стран-членов Совбеза, а основной этап переговоров начнется на следующей неделе после возвращения постпредов из поездки в Эфиопию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва «никогда не противилась» отправке миротворческого контингента в Украину. «Москва никогда не была противницей отправки миротворцев, Москва всегда была противницей обсуждения этого вопроса, полностью игнорируя наличие одной из сторон конфликта. Это бесперспективно», - сказал Песков.

Как сообщал ForUm, сегодня, 5 сентября, Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Президент Украины Петр Порошенко намерен в сентябре представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.



