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Новая встреча спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым состоится 13 ноября в Белграде.

Об этом 3 ноября американский дипломат заявил журналистам в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

По его словам, будет обсуждаться инициатива о введении миротворцев на Донбасс.

Напомним, 7 октября в столице Сербии Белграде состоялись переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова о перемирии на востоке Украины. 

 
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