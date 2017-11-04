Новая встреча спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым состоится 13 ноября в Белграде.
Об этом 3 ноября американский дипломат заявил журналистам в Вашингтоне, сообщает Укринформ.
По его словам, будет обсуждаться инициатива о введении миротворцев на Донбасс.
Напомним, 7 октября в столице Сербии Белграде состоялись переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова о перемирии на востоке Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время