Экспертиза ДНК всех участников ДТП с участием автомобиля олигарха Петра Дыминского, в результате которого погибла молодая женщина, завершена.

Об этом заявил на брифинге во Львове председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Укринформ.

«Исследование ДНК всех участников ДТП с участием Дыминского завершено. Проведен ряд следственных действий, имеем четкую следовую базу с формулами ДНК всех участников. Исследование закончено», - отметил Князев.

Относительно самого Дыминского, который находится за границей и трижды не являлся на допрос, документы были предоставлены следователем и органам полиции, которые этим занимаются. Однако механизма прямой доставки свидетеля в Национальной полиции нет.

Как сообщал ForUm, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена. 5 сентября Апелляционный суд Львовской области изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

21 августа Дыминскому была официально вручена повестка на допрос, и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. 23 августа он не прибыл на допрос.

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК из подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.