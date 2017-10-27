По состоянию на 27 октября 9138 столичных домов уже с отоплением, сообщили ForUm’у в пресс-службе ПАО «Киевэнерго».

«Киевэнерго» подключило к теплу 96% жилья Киева по своей зоне обслуживания. Столичные школы, детские сады и медицинские учреждения с отоплением уже на 100%, - говорится в сообщении.

По распоряжению КГГА, развертывание системы централизованного отопления в Киеве началось 16 октября.

Сегодня специалисты «Киевэнерго» ликвидируют 82 повреждения теплосетей, в результате чего временно без отопления остаются 234 жилых дома. Только за последние сутки «Киевэнерго» ликвидировало 96 аварийных повреждений на столичных теплосетях и выявило 46 новых.

«Качество теплоснабжения напрямую зависит от состояния сетей. Более 70% теплосетей Киева уже исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации и нуждаются в замене», - отмечается в сообщении.