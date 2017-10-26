Прилет заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза в Киев перенесли на 27 октября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра информационной политики Эмине Джеппар.



«Прилет освобожденных заместителей председателей Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоз перенесен. Детали будут позже. Извиняемся за неудобства», – отметил а она.

Джеппар подчеркнула, что новое время прибытия в аэропорт «Борисполь» будет сообщено сразу, как появился такая информация. «Ожидаем них завтра, 27 октября», – сообщила она.

Напомним, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.