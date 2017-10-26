Национальный банк ожидает поступления очередного транша по программе EFF в первом квартале 2018 года, сообщает пресс-служба МВФ.

По данным регулятора, вместе с профицитом сводного платежного баланса это позволит увеличить международные резервы до 22,2 млрд долл. США (или 4,2 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года.

Напомним, министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что Киев может получить очередной кредитный транш МВФ до конца этого года.