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Заместитель председателя Меджлиса крымскотараского народа, бывший политзаключенный Ахтем Чийгоз сообщил, что оккупационная власть Крыма предлагала ему $3 миллиона за согласие стать ставленником Кремля на полуострове. Об этом он заявил в интервью изданию «Гордон».

«Аксенов, Белавенцев, Темиргалиев несколько раз весной 2014-го к себе приглашали, говорили, что готовы со мной сотрудничать: мол, Мустафа Джемилев со своей позиции не сойдет, но у вас не меньший авторитет в народе... В общем, мелкие, дешевые противопоставления устраивали.  Я слушал и ждал, к чему конкретно они ведут», – отметил он.

По словам Чийгоза, ему сказали: «Ахтем-ага, вы – яркая, уважаемая личность среди крымских татар, жесткий борец, а нам нужен свой Рамзан Кадыров в Крыму».

«Хотели, чтобы я такую роль выполнял. И деньги предлагали… Первый раз предлагали около $3 миллионов. Цифру мне лично Аксенов и Белавенцев озвучили», – подчеркнул он.  

Напомним, 25 октября 2017 года представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.

27 октября 2017 года они прилетели в Киев.

Турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Чийгоза и Умерова обменяли на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.
ForUm

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