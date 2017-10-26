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Еврокомиссар Йоханнес Хан получил проект «плана Маршалла», но считает, что Еврокомиссия уже сейчас имеет необходимые инструменты для его выполнения.

Об этом комиссар Йоханнес Хан заявил на Форуме гражданского общества Восточного партнерства, сообщает «Европейская правда».

«Я получил план Маршалла от министра иностранных дел Литвы», - сообщил он.

Йоханнес Хан не стал четко прогнозировать, будет ли утвержден этот документ, однако скептически оценил потребность в его одобрении.

«Сейчас все и везде говорят о «планах Маршалла», можно говорить, что есть «инфляция планов Маршалла» - планы для Африки, для Украины, еще для кого-то».

По мнению комиссара, Еврокомиссия имеет необходимый инструментарий для поддержки Украины, и заверил, что деньги будут выделяться исключительно в соответствии с требованиями проведения реформ.

«Мы готовы давать деньги, но не будем давать их без четких критериев. Простите, что должен это говорить, но уровень доверия не очень высокий, и поэтому мы платим, когда что-то было сделано», - подчеркнул он.

Комиссар также считает, что для привлечения инвестиций нужен не план, а изменение бизнес-климата.

«Украина на 80 месте по привлекательности бизнеса. То есть Украине нужно много что сделать, чтобы сделать свою бизнес-среду более привлекательной», - пояснил он.

Напомним, подготовленный представителями Сейма Литвы «Новый европейский план для Украины» (так называемый «план Маршалла» для Украины) предусматривает как минимум 5 миллиардов евро ежегодной поддержки от Европейского Союза на реформы, направленные на экономический рост и развитие. 
ForUm

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