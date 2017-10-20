Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не допустит закрытия границы с оккупированным Донбассом, но хочет хороших отношений с Украиной. Об этом он сказал, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, Россию все время просили вооружить миссию ОБСЕ на линии разграничения на Донбассе.

При этом он заявил, что Петр Порошенко предложил создать условия для охраны СММ ОБСЕ вооруженными формированиями ООН и РФ согласилась. «И этого показалось мало – давайте расширительно теперь толковать. Вы понимаете чего мы боимся, если можно сказать, что мы боимся чего-то. Если до придания этим территориям особого статуса в соответствии с законом который принят Радой и сейчас продлен на год, если не принять закон об амнистии, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации на ровне с Сребницей. Там будет устроена резня. Мы этого не сможем допустить и никогда не допустим», - сказал Путин, сообщает УНИАН.

Он заявил, что нельзя перекладывать всю ситуацию на Россию. «Так не получится. Давайте вместе, давайте теперь вы окажите влияние на сегодняшние власти в Киеве, чтобы они принимали хоть какие-то шаги к нормализации. Мы будем работать солидарно и сделаем все, чтобы ситуацию нормализовать», - сказал он. Путин подчеркнул, что «нам нужна демократическая дружественная нам Украина», - сказал он.

Он заявил, что Россия добровольно согласилась, что бывшие члены СССР стали независимыми странами и сейчас хочет «иметь дружественное соседнее государство».

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».